В Газу прибыли 244 грузовика с гуманитарной помощью

Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях поделилось в социальной сети X информацией о том, что в четверг, 14 марта, в сектор Газа проехали 244 грузовика с гумпомощью.
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