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Свежие комментарии

Собачьи эмоции: правда или самообман?

Собачьи эмоции: правда или самообман?

Ещё Дарвин заметил, что разные животные схожей мимикой выражают схожие эмоции. Связанные с эмоциями движения лицевых мышц совершаются рефлекторно, а поскольку мы все произошли от единого предка, они суть одинаковы у всех.

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