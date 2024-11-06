Собачьи эмоции: правда или самообман?

Ещё Дарвин заметил, что разные животные схожей мимикой выражают схожие эмоции. Связанные с эмоциями движения лицевых мышц совершаются рефлекторно, а поскольку мы все произошли от единого предка, они суть одинаковы у всех.
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