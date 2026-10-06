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"Известия": в дефолт по облигациям может уйти рекордное за 17 лет число компаний

"Известия": в дефолт по облигациям может уйти рекордное за 17 лет число компаний

В дефолт по облигациям в 2026 году могут уйти более 50 компаний, что станет рекордным показателем за 17 лет и превысить уровень кризисных 2014 и 2015 годов.

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