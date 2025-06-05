История и археология: Почему шахматный гений из «12 стульев» скрывался от Гитлера в Москве, а потом сбежал и от Сталина

Эмануил Ласкер поставил мировой рекорд по продолжительности обладания шахматной короной. Несмотря на почетное 27-летнее чемпионство он был вынужден оставить немецкую родину из-за преследования евреев нацистами.
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