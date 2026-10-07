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Фармпром России - новости и события

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Около 9 тысяч рублей за 8 месяцев: аналитики раскрыли расходы россиян в 2026 году на покупку лекарств

Около 9 тысяч рублей за 8 месяцев: аналитики раскрыли расходы россиян в 2026 году на покупку лекарств

При этом продажи лекарственных препаратов в упаковках снизились на 2,9%, а средняя стоимость упаковки выросла на 14,8%.

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