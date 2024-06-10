30 лучших альбомов 2024 года первого полугодия - 1

Примерно в это же время в прошлом году мы отмечали фантастические альбомы начинающих исполнителей и независимых исполнителей в середине карьеры, отмечая при этом пустоту, в которую обычно уходят суперзвезды.
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