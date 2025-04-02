Теплый март – это еще не показатель: Вильфанд предупредил, что зима возвращается – свежий прогноз погоды на неделю Ольга БезродняяАпрельское возвращение холодов развеяло мартовские иллюзии о наступившей весне.
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