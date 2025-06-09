В Удмуртии планируют ужесточить ответственность родителей за нарушение их детьми ПДД

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии хотят разработать законодательную инициативу в части ужесточения ответственности родителей за нарушение их несовершеннолетними детьми ПДД, что повлекло причинение вреда здоровью.
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