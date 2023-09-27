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В Николаевской области Украины ввели воздушную тревогу

В Николаевской области Украины ввели воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что в ночь с 26 на 27 сентября на территории одного из оккупированных войсками нацистских формирований регионов государства оказались слышны сигнализирующие о введении тревожного режима системы.

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