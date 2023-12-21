«Увеличивайте свой доход»: Россиянам дали совет по закрытию ипотеки

Российским гражданам дали совет больше зарабатывать, чтобы быстрее погашать ипотечные кредиты. Об этом сообщила финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова в беседе с «Известиями».
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