В Самаре сероводород превысил норму в 18 раз

В микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары датчики зафиксировали 29 случаев превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода, максимальный показатель достиг 18,1 ПДК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина снова пож...
- Сербия расторгает...
- Кандидат в презид...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым