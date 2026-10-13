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Царьград

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В Самаре сероводород превысил норму в 18 раз

В Самаре сероводород превысил норму в 18 раз

В микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары датчики зафиксировали 29 случаев превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода, максимальный показатель достиг 18,1 ПДК.

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