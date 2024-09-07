Слушайте, ну правда, - зачем вам это всё понадобилось-то? Мы ведь действительно тогда поверили, что вы люди как люди, отпустили вас по-доброму.
А вам точно без этого было никак?
Комментарии
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карюкалов вячеслав
В итоге.
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6 час.
Ирина Черных
Тогда страну предала партийная элита, которая зажралась, завралась и опустилась до уровня "западных ценностей" со всеми вытекающими последствиями.
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6 час.
Ина Куликова
А кастрюли на башке чего символизировали-то?
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1 час.
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