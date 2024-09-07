Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    НЕт, я его не люблю - причины есть. Приврал много в своей писанине - считаю, что зря его возвеличивают. У нас есть мн...Сбережение народа...
  • Андрей Скороходов
    Живым из котла никто не должен выйти! При этом на полную катушку использовать все виды ФАБов - от ФАБ-500 до ФАБ-3000...Подразделения ВСУ...
  • Александр Дубков
    Я так понял здесь одни уебки,а где люди....Сбережение народа...

А вам точно без этого было никак?

А вам точно без этого было никак?

Слушайте, ну правда, - зачем вам это всё понадобилось-то? Мы ведь действительно тогда поверили, что вы люди как люди, отпустили вас по-доброму.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
В итоге.
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6 час.
Ирина Черных
Тогда страну предала партийная элита, которая зажралась, завралась и опустилась до уровня &quot;западных ценностей&quot; со всеми вытекающими последствиями.
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6 час.
Ина Куликова
А кастрюли на башке чего символизировали-то?
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1 час.

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