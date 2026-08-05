«Даку обязан выдавать в «Спартаке» то, что видим в исполнении Кордобы. Нужен суперуровень по меркам РПЛ». Семшов о форварде

Игорь Семшов высказался о предстоящем трансфере форварда «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак». «По Даку в «Спартаку» надо четко расставить акценты — если берут такого игрока со всеми его условиями, то сравнивать его надо по уровню Кордобы.