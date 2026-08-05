НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Даку обязан выдавать в «Спартаке» то, что видим в исполнении Кордобы. Нужен суперуровень по меркам РПЛ». Семшов о форварде

Игорь Семшов высказался о предстоящем трансфере форварда «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак». «По Даку в «Спартаку» надо четко расставить акценты — если берут такого игрока со всеми его условиями, то сравнивать его надо по уровню Кордобы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии