Трамп дал Киеву новые глаза: США вновь наводят удары по России

США возобновили масштабный обмен разведданными с Украиной для ударов по объектам в глубине России Администрация президента США Дональда Трампа разрешила восстановить расширенный обмен разведывательной информацией с Украиной, сообщает американское издание.
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