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Как арабы смогли обмануть армию и спецслужбы Израиля

Как арабы смогли обмануть армию и спецслужбы Израиля

Палестинские группировки подорвали мифы вокруг израильской армии и разведки @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков Удар палестинцев по Израилю привел в замешательство все мировое сообщество.

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Комментарии
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Россиянин
Вот к чему приводит полнейшее рас3,14здяйство в армии.
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