Почти 70% российских репетиторов предпочитают работать онлайн

Большинство репетиторов положительно относятся к обучению в онлайн-формате. Среди самых нужных технологий преподаватели отмечают мессенджеры и сервисы видеозвонков, а некоторые уже используют в процессе обучения нейросети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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