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Администрация Джо Байдена уходит в пике

МОСКВА, 15 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Вступление в должность президента США Джо Байдена либеральные американские СМИ описывали, как приход взрослых в Белый дом и возможность исправить возникший раскол в американском обществе, после правления Дональда Трампа.

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