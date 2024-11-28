Тушила я сегодня куриные сердечки и напевала: "Перемен требуют наши сердца." Настроение прямо заоблачное и все потому, что прочитала новость про британского наемника, которого взяли за рецессию на наших новых территориях.
Минус один британский военный
Комментарии
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Андрей Тихонов
На хотелки абрамовича Путин его обменяет....
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10 час.
фарид сабиров
Их не надо брать в плен , только мочить на месте. Он же пришел умирать , вот и надо осуществить его мечту.
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8 час.
Юрий Золотарев
Дык... дебилоид! По фэйсу-то!
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6 час.
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