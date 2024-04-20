По заявлению Аксенова парад и шествия «Бессмертного полка»-2024 в Крыму отменены Ирина ОрлонскаяГлава республики Крым Сергей Аксенов объявил о том, что парад и шествие «Бессмертного полка», запланированные на предстоящие праздничные мероприятия, были отменены.