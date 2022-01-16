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Золото Валиевой и триумф России на ЧЕ по фигурке, супердебют Коутиньо огорчил «МЮ», «Сити» обыграл «Челси», секс-скандал с хоккеистом «Локомотива», Шевченко уволен и другие новости

Золото Валиевой и триумф России на ЧЕ по фигурке, супердебют Коутиньо огорчил «МЮ», «Сити» обыграл «Челси», секс-скандал с хоккеистом «Локомотива», Шевченко уволен и другие новости

Привет всем! За вчерашний день случилось столько всего сразу, но мы сумели собрать все новости в один большой традиционный дайджест.

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