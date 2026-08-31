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МОСИНФОРМ

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Открыт прием заявок на конкурс «Креативная лаборатория. Придумано в Москве»

Открыт прием заявок на конкурс «Креативная лаборатория. Придумано в Москве»

Московских дизайнеров и музеи приглашают присоединиться к новому проекту «Креативная лаборатория. Придумано в Москве».

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