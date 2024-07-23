Указом Президента России Станислав Воскресенский назначен председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Продолжительная и активная жизнь»

<p> <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407220045?ysclid=lyxe3q0lhy930575111&index=1">Указом</a> Президента России Владимира Путина созданы новые комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития страны.
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