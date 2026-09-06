Немецким боевым баранам предлагается единственный выход из их тупизны - загонная охота на медведя

Алексей Белов. Дрон как подарок перед выборами. Кому в Германии выгодна истерия вокруг Лейпцига Накануне выборов все средства хороши История с предполагаемой «российской диверсией» в аэропорту Лейпцига удивительным образом совпала с крайне неудобным для правительства Фридриха Мерца политическим моментом.