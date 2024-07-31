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Премьер-министр Дагестана открыл 8-й республиканский чемпионат по шахматам среди мужчин и женщин

Премьер-министр Дагестана открыл 8-й республиканский чемпионат по шахматам среди мужчин и женщин

В столице Дагестана состоялось открытие 8-го республиканского чемпионата по классическим шахматам среди мужчин и женщин, проводимого на призы Первого Президента Республики Дагестан Алиева Муху Гимбатовича.

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