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Команда мечты: Ушаков раскрыл состав делегации России на саммите БРИКС в Индии

Команда мечты: Ушаков раскрыл состав делегации России на саммите БРИКС в Индии

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил состав российской делегации на саммите БРИКС в Нью-Дели. В нее войдут президент Владимир Путин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, а также сам Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

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