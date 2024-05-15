Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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    Славянская мифология — это удивительный мир, полный загадочных событий и древних преданий.Веда Словена. Чит...

Веда Словена. Чита Король и Волгана.Ч2

Веда Словена. Чита Король и Волгана.Ч2

А Жива Юда полетела в небесный чертог Месячинки, а врата его закрыты на семьдесят ключей. Тогда Юда зарыдала : « Ой Месячинка ,что же ты спишь и лежишь Груздина звезда порты уже не закрывает, что ты сердишься, я пришла в своих золотых одеждах, а твои врата, закрыты на семьдесят ключей, что ты меня не пускаешь, мне на землю что ли идти.

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Александр Николаевич
Славянская мифология — это удивительный мир, полный загадочных событий и древних преданий.
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