Веда Словена. Чита Король и Волгана.Ч2

А Жива Юда полетела в небесный чертог Месячинки, а врата его закрыты на семьдесят ключей. Тогда Юда зарыдала : « Ой Месячинка ,что же ты спишь и лежишь Груздина звезда порты уже не закрывает, что ты сердишься, я пришла в своих золотых одеждах, а твои врата, закрыты на семьдесят ключей, что ты меня не пускаешь, мне на землю что ли идти.