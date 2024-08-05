5 августа стало последним днём пребывания у власти Шейх Хасина, в два захода занимавшая пост премьер-министра Бангладеш в течение 20 […] The post Бангладеш: по сценарию цветных революций appeared first on Медиакратия.
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