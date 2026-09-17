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«Хорошо, что у Бородульки дочки»: Алена Водонаева снова высмеяла Ксению Бородину за любовь к турецким сериалам

«Хорошо, что у Бородульки дочки»: Алена Водонаева снова высмеяла Ксению Бородину за любовь к турецким сериалам

Алена Водонаева вновь съехидничала в адрес Ксении Бородиной. На этот раз поводом стала любовь телеведущей к турецкому кино.

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