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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цунода в 7-й раз подряд переквалифицировал Лоусона. Лиам проводит дебютный этап за «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода седьмой уик-энд подряд оказывается выше экс-напарника Лиама Лоусона в квалификациях.

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