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Автопилот Tesla расширяется в Европе — Чехия стала седьмой страной ЕС

Автопилот Tesla расширяется в Европе — Чехия стала седьмой страной ЕС

Чешские власти одобрили систему после нескольких месяцев проверки её работы на дорогах Система Tesla Full Self-Driving (Supervised) получила разрешение на использование в Чехии.

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