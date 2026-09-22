Автопилот Tesla расширяется в Европе — Чехия стала седьмой страной ЕС

Чешские власти одобрили систему после нескольких месяцев проверки её работы на дорогах Система Tesla Full Self-Driving (Supervised) получила разрешение на использование в Чехии.
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