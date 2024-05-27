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Жена Воли Утяшева показала фигуру в бикини

Жена Воли Утяшева показала фигуру в бикини

Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева усердно готовится к наступающему курортному сезону. Недавно в своих социальных сетях она поделилась снимком, на котором предстала в ярко-розовом бикини, подчеркивающем её изящные формы.

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