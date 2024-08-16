Украинский конфликт закончится не мирными переговорами, а капитуляцией киевского режима. Американский военный аналитик Марк Слебода заявил в интервью журналистке Рейчел Блевинс, что именно к этому привело вторжение ВСУ в Курскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии