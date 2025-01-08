Какой сегодня праздник: 9 января – Международный день хореографа

Девятого января отмечается Международный день хореографа. Этот праздник посвящен тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии