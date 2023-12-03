Тренер Гладилин заявил, что удаление Абаскаля сказалось на "Спартаке"

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин объяснил, чего не хватило красно-белым для того, чтобы добиться положительного результата в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом".
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