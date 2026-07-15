Рыбалкин: Каждая компания самостоятельно устанавливает размеры материальной помощи

Материальная помощь для сотрудника представляет собой выплату с социальным значением, которая не включается в систему заработной платы и не является обязательной для работодателя по российскому трудовому законодательству, обратил внимание вице-президент «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин.