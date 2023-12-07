В российские суды запретили приходить пьяным и в шортах

В российских судах вводят дресс-код. В четверг утвердили новые правила пребывания там. Так, в здание суда теперь не пропустят в спортивном костюме или полураздетым - к примеру, в одежде, уместной для пляжа.
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