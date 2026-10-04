Автоэксперт Франк: к ноябрю 2026 года машины подешевеют на 5%

Автоэксперт Илья Франк прогнозирует, что в ноябре 2026 года цены на новые машины в массовом сегменте останутся на уровне прошлого года, а ближе к концу осени возможно их снижение на 3–5% из-за сезонного сокращения спроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Многодетная семья...
- Бюджет Петербурга...
- Британия готова б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым