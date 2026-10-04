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Царьград

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Автоэксперт Франк: к ноябрю 2026 года машины подешевеют на 5%

Автоэксперт Франк: к ноябрю 2026 года машины подешевеют на 5%

Автоэксперт Илья Франк прогнозирует, что в ноябре 2026 года цены на новые машины в массовом сегменте останутся на уровне прошлого года, а ближе к концу осени возможно их снижение на 3–5% из-за сезонного сокращения спроса.

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