Мурашко: внесены изменения по целевому обучению врачей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, что Минздрав рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения.
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