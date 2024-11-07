Благополучие, комфорт и наслаждение жизнью: как полнолуние в Тельце16 ноября повлияет на каждый знак зодиака Алёна Юрьева В ночь на 16 ноября 2024 года в небе взойдет полнолуние в Тельце — знаке, который символизирует материальное благополучие, комфорт и наслаждение жизнью.