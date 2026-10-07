На Украине продолжают с содроганием подсчитывать, сколько раз русские ударили по мостам через Днепр. Более того: несмотря на то, что киевские власти с удовольствием скрыли бы подробности, местное население охотно осуществляет "объективный контроль".
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