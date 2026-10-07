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Царьград

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"Противник шесть раз атаковал": Инсайдер описал повреждения киевских мостов

"Противник шесть раз атаковал": Инсайдер описал повреждения киевских мостов

На Украине продолжают с содроганием подсчитывать, сколько раз русские ударили по мостам через Днепр. Более того: несмотря на то, что киевские власти с удовольствием скрыли бы подробности, местное население охотно осуществляет "объективный контроль".

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