Жители «Живописного» в Крыму жалуются на невывоз мусора: Аксёнов взял ситуацию на личный контроль

Ваш браузер не поддерживает видео. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что в конце прошлого года ответственные должностные лица доложили, что во всех СНТ региона проведены встречи с жителями и решены все организационные вопросы, включая вывоз ТКО.