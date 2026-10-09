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ВЕСТИ КРЫМ

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Жители «Живописного» в Крыму жалуются на невывоз мусора: Аксёнов взял ситуацию на личный контроль

Жители «Живописного» в Крыму жалуются на невывоз мусора: Аксёнов взял ситуацию на личный контроль

Ваш браузер не поддерживает видео. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что в конце прошлого года ответственные должностные лица доложили, что во всех СНТ региона проведены встречи с жителями и решены все организационные вопросы, включая вывоз ТКО.

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