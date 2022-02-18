Анжелика Сидорова победила на этапе зимнего тура World Athletics в Льевене

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла этап зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) во французском Льевене.

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