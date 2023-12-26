Вокальный ансамбль "Ассорти" из Новомосковска удостоен звания "Заслуженный коллектив"

21 декабря Министр культуры Российской Федерации, Ольга Любимова, подписала приказ о присвоении звания "Заслуженный коллектив народного творчества" детскому вокальному ансамблю "Ассорти" Городского Дворца культуры города Новомосковска.
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