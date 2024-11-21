Россия передала гумпомощь населению Ливана

Самолетом Ил-76 направлены 24 т гуманитарного груза. Речь про продукты питания и медикаменты.«Всего с начала гуманитарной миссии 4 спецбортами ведомства в Ливанскую Республику перевезено 100 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости», - добавили там.