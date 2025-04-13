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Патриарх Кирилл рассказал, в чем разница между радостью и весельем

Патриарх Кирилл рассказал, в чем разница между радостью и весельем

Веселье - это поверхностная эмоция, а радость - состояние души, дарованное Господом. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), его цитирует РИА Новости.

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