Патриарх Кирилл рассказал, в чем разница между радостью и весельем

Веселье - это поверхностная эмоция, а радость - состояние души, дарованное Господом. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), его цитирует РИА Новости.