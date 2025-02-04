Сценарии как в кино, но для реально живущих в 2025 году: каким будет 2025 год – эксперты рассуждали, захватит ли Трамп торговлю Китая, роботы людей, и что будет с войной на Украине Ольга БезродняяЭксперты собрались и проявили себя в роли сценаристов, выдвигая разные сценария того, что может произойти в 2025 году.
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