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Названы симптомы коронавируса у детей

Названы симптомы коронавируса у детей

Коронавирус может вызывать у детей разные симптомы. Об этом РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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