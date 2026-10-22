Число «лишних» SIM-карт в России сократилось почти на 2 млн Количество SIM-карт, оформленных на абонентов сверх установленных законом лимитов, к середине октября 2026 года сократилось в 76 раз по сравнению с концом прошлого года.
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