Хвича Кварацхелия – о голе за Грузию: я постараюсь чаще радовать наших болельщиков

Накануне состоялся отборочный матч к Евро-2024.Накануне состоялся отборочный матч к Евро-2024.Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия эмоционально прокомментировал разгромную победу своей национальной команды над Кипром в рамках квалификации на Евро-2024 (4:0).
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