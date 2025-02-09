Санкт-Петербург откроет производство двигателей для БПЛА за 300 млн рублей

Серийное производство авиационных двигателей для БВС (беспилотных воздушных судов) будет организовано в Санкт-Петербурге, рассказал генеральный директор НПЦ БАС «Технопарк Санкт-Петербурга» Олег Якимов, 3 февраля сообщает пресс-служба технопарка.
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